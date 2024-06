Wie der Sommer-Sonnenstrom in den Winter kommt

Das fehlende Glied in der Kette der erneuerbaren Energien ist die Speicherung von Strom für die Zeit, wo er benötigt wird, also vor allem für den Winter. Das Gasspeicherunternehmen RAG Austria AG betreibt ein spannendes Speicherprojekt, bei dem Sonnenstrom in grünen Wasserstoff umwandelt und unterirdisch in ehemaligen Gaslagerstätten einspeichert und bei Bedarf im Winter wieder in Strom zurückverwandelt wird. "Wir sehen einen großen Bedarf an saisonaler Energiespeicherung", sagt