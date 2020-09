Wie der österreichische Wein Corona trotzt

Im schwierigen Corona-Jahr 2020 dürfte es zumindest einen guten Wein geben. "Wir kommen in ein klassisch österreichisches Weinjahr hinein", sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Der Wein werde "fruchtig-spritzig". Die Menge werde laut Prognose mit 2,3 Millionen Hektolitern etwas unterdurchschnittlich ausfallen.

Die Weinlese werde zwischen 15. und 20. September beginnen und bis Mitte Oktober dauern. "Wir sind heuer später dran", sagte Schmuckenschlager. Das liege an der Witterung mit einem trockenen Frühjahr, einer späteren Blüte und keiner extremen Hitze im Sommer.

Von den im Durchschnitt erzielten 2,5 Millionen Hektoliter Wein in Österreich ist die heuer erwartete Ernte mit 2,3 Millionen nicht weit entfernt. Der Weinabsatz sei wieder angesprungen. Im Lockdown, als die Gastronomie und der Tourismus für den Weinverkauf komplett ausfielen, haben sich die Österreicher dafür im Handel mit Wein eingedeckt. Im Sommer habe der Tourismus sehr gut funktioniert, der Ab-Hof-Verkauf und der von vielen Winzern aufgenommene Online-Verkauf hätten Zuwächse verzeichnet.

Sorge machen sich die Winzer um einen Preisverfall bei Trauben. Am "freien Traubenmarkt" mit zehn bis 15 Prozent der Gesamternte hoffe man, Preise um die 50 Cent aufrechtzuerhalten. "Gerade im schwierigen Corona-Jahr appellieren wir vor allem an die von der Krise profitierenden Lieferanten und an den Lebensmittelhandel, korrekte und kostendeckende Traubenpreise zu bezahlen", sagte der Weinbaupräsident. Ob diverse geplante Großveranstaltungen rund um den Wein stattfinden können, sei noch unklar.

63 Millionen Liter Wein im Wert von 183 Millionen Euro wurden im Vorjahr exportiert, jede zweite Flasche ging nach Deutschland. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt bei 26,7 Liter im Jahr.