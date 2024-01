Wie der neue Chef Trodat seinen Stempel aufdrückt

Der Stempel hat noch lange nicht ausgedient. Es gibt immer noch Märkte, wo der Absatz steigt", sag Bernd Badurek, seit Herbst Geschäftsführer der TroGroup, in der die Firmen Trodat und Trotec vereint sind. 70 Prozent Weltmarktanteil hat das Welser Unternehmen. Aber Badurek ist nicht seinem Vorgänger Norbert Schrüfer nachgefolgt, um den Status quo zu erhalten, sondern das Unternehmen mit seinen knapp 2000 Beschäftigten weltweit (davon 600 in Österreich) in die Zukunft zu führen.