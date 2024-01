Dieses Vorhaben hängte niemand an die große Glocke. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit brachten ÖVP, SPÖ und FPÖ am Donnerstag im Landtag einen Antrag auf den Weg, der den finanziellen Spielraum für die Landeshauptstadt Linz in den nächsten Jahren massiv ausweitet.