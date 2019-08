Wie das Internet das Gesicht der Innenstädte verändert

Seit fünf Jahren gehen die Geschäftsflächen in Österreich zurück, um jährlich rund zwei Prozent; nur Lebensmittelhandel und Drogerien expandieren noch. Das Internet saugt immer mehr Umsätze ab und verändert damit unsere Innenstädte, sagen die Experten von RegioPlan Consulting. Wenn Umsatz fehlt, schließen Geschäfte, stehen Lokale leer.

Diese Abwärtsspirale zu stoppen, wird seit Jahren mit unterschiedlichen Modellen versucht. „Das Stadtmarketing klassischer Art ist das größte Problem in Oberösterreichs Städten“, sagt Roland Murauer, der Chef des Beratungsunternehmens Cima in Ried. Es reiche längst nicht mehr, Kunden mit einem Mittelalterfest oder anderen Events anzulocken. Eventveranstalter könnten sich nicht gleichzeitig um Immobilien kümmern. Es brauche eine professionelle Vermarktung leerer Geschäftsflächen. Zusammen mit den Immobilienbesitzern müssten die Lokale dem Bedarf angepasst werden. „Die Stadt Wels etwa macht das sehr gut und erfolgreich“, sagt Murauer.

Video: Im Modehandel werden beispielsweise bereits ein Viertel der Einkäufe im Internet getätigt.

Bunter Mix statt Einheitsbrei

Der Ladenmix verändert sich komplett. Es kommen keine großen Ketten mehr, im Gegenteil, sie ziehen sich aus Städten unter 20.000 Einwohner zurück und konzentrieren sich auf Shopping- und Fachmarktcenter. Die Innenstädte müssten daher alternative Produkte und Dienstleistungen anbieten. „Ihr Mix hebt sich von der Einheitskakophonie in den Shopping-Centern ab“, sagt Murauer. In Ried sei es gelungen, in eineinhalb Jahren mit der Ansiedlungsinitiative „Stadtup2.0“ 40 Gründer ins Zentrum zu locken. Die Stadt gibt keine Startsubvention, sondern finanziert ein Beratungspaket. Das helfe den Jungunternehmern mehr. Konsumtrends wie derzeit Genuss oder Umwelt müssten stets im Fokus sein, so Murauer.

Die alte Zeit ist vorbei

Rieds Zentrum hat sich schon total gewandelt. Einst dominierten Textilhändler; heute ist Vielfalt angesagt. Der Berater: „Von Älteren wird kritisiert, dass es nicht mehr wie früher ist. Die alte Zeit wird es aber nie mehr geben.“ Mit Stadtpolitik und Hausbesitzern müssten die Konzepte abgestimmt sein. Murauer berät Städte wie Kufstein und Lustenau: „Uns wird die Tür eingerannt.“

Auch Wolfgang Richter von RegioPlan verlangt koordinierte Planung, die die Bedürfnisse neuer Kunden decke. Stadt- und Verkehrsplaner, Baubehörden und Politiker würden Fehler machen.

Seit die Probleme der Innenstadtkaufleute drücken, gibt es kreative Initiativen. In Gmunden gelang es im Vorjahr, 25 Kaufleute auf der Webseite „gmunden-stilvollschoppen“ zusammenzu- bringen. Sie bieten Waren im Internet an, die Kunden dort bestellen können und die von einem Taxiunternehmen in der Region zugestellt werden.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Josef Lehner.

Nichts ohne Internet

„Das ist wie ein vergrößertes Schaufenster. Wir erreichen Kunden, die wir als Laufkundschaft nicht gewinnen könnten“, sagt die Stadträtin und Modehändlerin Irene Schönleitner. Die Bekanntheit müsse noch steigen, aber ohne Internet gehe nichts mehr. Den Menschen sollte bewusst gemacht werden, dass Kaufleute Wertschöpfung in Gmunden bringen und Jobs sichern. Auch Steyrer Innenstadtkaufleute leiden unter der Entwicklung, weil am Stadtrand neue Handelsflächen entstanden sind. Petra Wiesner, Obfrau von „Steyr lebt!“ und Kauffrau, gibt sich optimistisch: „Wir haben Zuwachs an Geschäften, auch die Stadtpolitik ist sehr bemüht.“

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at