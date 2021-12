Wie Cyberangreifer ins Wohnzimmer gelangen

"Wir haben versucht, Ihr Paket zuzustellen, überprüfen Sie hier den Status", "Klicken Sie hier, um Ihren Impftermin zu bestätigen", "Ihr Testergebnis ist da, sehen Sie es hier": Sätze wie diese tauchen derzeit – mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern – per SMS oder E-Mail auf vielen Handys auf. Dass das keine Einzelfälle sind, bestätigte der Kommunikationsanbieter A1 gestern, Freitag, bei einem Pressegespräch.

Kriminelle im Internet hätten zur Weihnachtszeit Hochsaison, und sogenannte "FluBot"-Angriffe hätten sich in der jüngeren Vergangenheit gehäuft, sagte Natascha Kantauer-Gasch, die bei A1 das Konsumentengeschäft verantwortet. Bei dieser Art der Attacken handelt es sich um eine Schadsoftware, die darauf abzielt, Bankdaten von Opfern per Spamnachrichten zu stehlen. Vor allem zur Weihnachtszeit versuchten Kriminelle, über diese Masche ihre Opfer zu schädigen, weil diese vermehrt Zeit daheim verbringen würden, Pakete bestellten – und derzeit auch Test- und Impftermine buchten. Am häufigsten passierten Angriffe im Privatbereich nicht mehr über den Laptop, sondern über Handys.

A1-Sicherheitschef Gilbert Wondracek sagte, im Vorjahr habe es im privaten Bereich in Österreich rund 36.000 Anzeigen wegen Cyberkriminalität gegeben, um 26 Prozent mehr als 2019. Etwa ein Drittel dieser Fälle konnte aufgeklärt werden, der Großteil nicht. Wobei Wondracek schätzt, dass die Dunkelziffer der gar nicht gemeldeten Anzeigen noch höher liege. "Viele bringen versuchte Angriffe gar nicht zur Anzeige", sagte der Experte. Auch A1 selbst bleibe von Attacken nicht verschont; im Vorjahr wurden 30.000 Angriffe auf die Infrastruktur abgewehrt. Wondracek: "Wir liefern uns ein Katz-und-Maus-Spiel mit Kriminellen."

Kantauer-Gasch rät Nutzern, bei unerwarteten Nachrichten nicht zu klicken, keine Anhänge verdächtiger E-Mails zu öffnen, auf die Formulierung von Sätzen zu achten, die E-Mail-Adresse des Absenders zu überprüfen und die Internetadresse zu kontrollieren. (rom)