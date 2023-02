Wie Corona, Krieg und Wetter das Geschäftsmodell von Sport 2000 ändern

"Eines ist sicher: Es bleibt unsicher", sagte Holger Schwarting, Vorstandschef von Sport 2000, am Donnerstagabend vor Journalisten in Wien. Der Manager sprach damit die derzeitige Situation im Handel allgemein und im Sporthandel im Speziellen an. Drei Jahre Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs hätten vieles in der Branche umgekrempelt.