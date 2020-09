Wie Brau Union seit 100 Jahren Geschichte spiegelt

Unspektakulärer ging ein Vorstandswechsel selten über die Bühne. Am 1. Mai übergab Magne Setnes die Führung der Brau Union Österreich an Klaus Schörghofer. Der 39-Jährige, der schon auf mehr als 15 Jahre Tätigkeit im Konzern zurückblicken kann, übernahm den österreichischen Marktführer mitten in einer Krise.

Zwar ist in der Coronakrise der Bierabsatz im Supermarkt gestiegen. Aber das macht den Verkaufsrückgang in der Gastronomie bei weitem nicht wett. Da das Jahr 2019 wirtschaftlich ein sehr gutes war, kann die Brau Union das heurige passabel überstehen und dabei noch den Wirtskunden unter die Arme greifen. Diesen wurden Zahlungen in Millionenhöhe gestundet, damit sie die größte Krise seit 1945 wirtschaftlich bewältigen können.

Einige Familien dominierten

Für die Brau Union ist es freilich bei weitem nicht die erste Krise. Das Unternehmen ist 1921 während einer Krise entstanden und hat etliche schwere Zeiten überstanden. Wer sich die Geschichte der Brau Union vor Augen führt, kann auch heimische Wirtschaftsgeschichte nachvollziehen.

Es sind einige Familiennamen, die sich durch die Geschichte der vergangenen 100 Jahre ziehen: Beurle, Bartenstein, Falkensammer, Mautner-Markhof, Kretz. Dabei handelt es sich durchwegs um alte Brauereifamilien, die zueinander fanden und den Konzern in unterschiedlicher Weise prägten.

Gegründet wurde nach einer Idee des einstigen Chefs der Wieselburger Brauerei, Carl Beurle, 1921 die BraubankAG. Die Wieselburger, die Poschacher Brauerei Linz, die Linzer Aktienbrauerei und Malzfabrik, die Salzkammergut-Brauerei Gmunden und Hofbräu Kaltenhausen brauchten ein Vehikel, um sich nach dem Krieg Geld für Investitionen zu beschaffen. Damit wurde, zwei Jahre nach Carl Beurles Tod, der Grundstein für die BrauAG und später die Brau Union gelegt. Trotz unsicherer Zeiten und heftiger Inflation wurde der Bierabsatz so massiv gesteigert und der Zukauf von Brauereien in Tirol und von Gasteiner Mineralwasser ermöglicht.

Auch die wirtschaftlich deutlich problematischeren 1930er-Jahre und Absatzrückgänge überstand die mittlerweile als BrauAG firmierende Firma und erwarb damals 42 Prozent an der Brauerei Zipf. Diese wurde 1970 zur Gänze Teil der BrauAG.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die BrauAG ein "angeschlossenes Unternehmen" als Ostmärkische Brau AG und blieb von Bombenangriffen nicht verschont. Danach arbeiteten die meisten Brauereien weiter. Aber nicht alle blieben Brauereien. Jene in Kundl begann auf Initiative eines französischen Offiziers, Penicillin zu produzieren, und wurde später als Biochemie Kundl an Sandoz verkauft.

Der Bierkonzern wuchs weiter, etablierte die gemeinsame Marke Kaiser, fusionierte mit Zipfer. Damals arbeiteten schon Christian Beurle (der Enkel von Carl) und Johannes Brandl aus der Linzer Bäcker-Familie im Konzern. Sie schufen nicht nur eine steuerschonende Holding ( BBAG), sondern vergrößerten das Bierreich, indem sie Schwechater ins Boot holten, und schließlich auch den größen Konkurrenten, die Steirerbrau (mit Gösser, Reininghaus, Puntigamer).

Christian Beurle Bild: APA

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden die ersten Brauereien in Ungarn und Tschechien erworben, es folgte eine Expansion nach Osteuropa.

Nach der Jahrtausendwende änderte sich der Weltmarkt massiv. Es kam zu einer Konzentration auf dem Biermarkt, auf dem die großen Konzerne vieles aufkauften und das noch immer tun.

Verkauf an Heineken

Die börsenotierte Brau Union wurde an den niederländischen Heineken-Konzern verkauft. Karl Büche (ebenfalls aus einer Gründerfamilie) blieb Chef. Ihm folgte Markus Liebl, der als Aufsichtsratschef gemeinsam mit Christian Beurles Sohn Ludwig noch einen Teil der Gründerfamilien repräsentiert.

Karl Büche und Johannes Brandl (r.) Bild: APA

Die Übergabe an die Niederländer verlief alles andere als friktionsfrei. Prominenten Ex-Eigentümern wurde vorgeworfen, sie hätten beim Verkauf Insiderinformationen genutzt. Bis auf wenige wurden alle freigesprochen. Die Brau Union überstand das ebenso wie erbitterte Gerichtsprozesse unter den Familien und ehemaligen Eigentümern.

In Österreich dominiert die Brau Union 60 Prozent des Marktes und hat als Treiber des europäischen Nachfragehochs nach (Gösser) Radler einen nicht unwesentlichen Anteil am Heineken-Erfolg. 2018 und 2019 hat die Brau Union gut verdient.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at