Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Oberösterreich ist in den ersten drei Quartalen um 165 Prozent gestiegen. Das klingt dramatisch, bedeutet aber nur, dass sich die Situation wieder an die Lage vor der Pandemie anpasst. Trotz des deutlichen Anstiegs werden heuer voraussichtlich weniger Firmen Insolvenz anmelden müssen als vor 2019. Das ergibt eine Hochrechnung des Gläubigerschutzverbands KSV1870.