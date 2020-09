Wie Arbeiter aus Ost- und Südeuropa die heimische Wirtschaft stützen

Arbeitskräfte aus dem Ausland, zumal aus Ost- und Südeuropa, sind eine wesentliche Säule für Österreichs Wirtschaft und halten systemrelevante Branchen am Laufen. Zu diesem Ergebnis kommt das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) in einer gestern, Donnerstag, präsentierten Studie.

Zwei Bereiche seien besonders stark auf Arbeitsmigranten angewiesen: Landwirtschaft und Pflege. Sechs von zehn unselbstständig Beschäftigten in der heimischen Land- und Forstwirtschaft stammen aus dem Ausland – und davon wiederum 94 Prozent aus Mittel-, Ost- und Südeuropa.

In der Pflege kommt fast jede vierte Arbeitskraft aus dem Ausland. Von diesen Arbeitern entfallen wiederum fast zwei Drittel auf ost- und südeuropäische Staaten.

Kommentar zum Thema: "Was täten wir ohne Ost- und Südeuropa?", schreibt OÖN-Wirtschaftsredakteur Dietmar Mascher. [OÖNplus]

Auch Banken hart getroffen

"Österreich ist in hohem Maße von Arbeitsmigration aus diesen Regionen abhängig. Auch für systemrelevante Berufe", sagt Studienautorin und wiiw-Ökonomin Julia Grübler. Doch derzeit gebe es einige Baustellen. Corona sei eine "Zerreißprobe" für die Wirtschaftsbeziehungen.

Zum einen erlebe Ost- und Südeuropa das schlechteste Wirtschaftsjahr seit Mitte der 1990er-Jahre. Dies treffe besonders Banken und andere Unternehmen hart, die dort ihre Geschäfte machen. In zwölf Ländern der Region ist Österreich unter den fünf größten Investoren, in weiteren vier Staaten in den Top Ten.

Zum anderen hemmen Einreisebeschränkungen Unternehmen und Pendler. In Österreich seien rund 70 Prozent der Arbeitnehmerentgelte für ausländische Arbeitskräfte den mittel-, ost- und südeuropäischen Staaten zuzurechnen, heißt es in der Studie.

Für heimische Banken in der Region sei die Ausgangslage zwar besser als zur Finanzkrise 2008, Sorgen könnten aber notleidende Kredite bereiten. Wenn sich Liquiditätsprobleme der Kreditnehmer etwa durch Jobverlust verfestigten, könnten deren Kredite notleidend werden, warnt Ökonomin Grübler. Gefahr gehe vor allem von Russland und Rumänien aus. Im Gegensatz zur Finanzkrise kommen den heimischen Banken aber nun höhere Eigenkapitalquoten und neue vorausschauendere Risikoabschätzungsverfahren zugute, sagt Grübler.

Eine wirtschaftliche Erholung in Ost- und Südeuropa erwartet die wiiw-Wirtschaftsforscherin erst in der zweiten Jahreshälfte 2021. Österreich müsse danach trachten, die Reisefreiheit zu diesen Ländern zu koordinieren und zu erhalten, sagt Grübler. Gleichzeitig bedürfe es aber auch einer Strategie, um den nationalen Arbeitskräftepool zu stärken.

Erntehelfer und Pfleger

61 Prozent der unselbstständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft sind aus dem Ausland. Von diesen stammen wiederum 94 Prozent aus Mittel-, Ost- und Südeuropa. Das ergab eine Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

Hinter ausländischen Arbeitskräften in der Landwirtschaft folgen jene in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion (33 Prozent), in der Transportwirtschaft (30), in Alters- und Pflegeheimen (24), im Lebensmittelhandel (23), im Post- und Kurierdienst (22), im Lagerwesen (21), in Spitälern (14), in der sozialen Betreuung (12) und im Gesundheitswesen (11).