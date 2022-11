Wie kann ich in diesen Zeiten mein Geld sinnvoll anlegen? Beim Geldtag der OÖN gibt es dazu am Freitag, 25. November, viele Informationen und Tipps von Experten. Ab 10.30 Uhr können Besucher in die Promenaden Galerien nach Linz kommen, wo börsenotierte Unternehmen, Banken und Immobilienfirmen an Messeständen zu Anlage und Aktien informieren. Vertreten sind der Kranhersteller Palfinger AG, die Hypo Landesbank, die Münze Österreich, die Versicherung Vienna Insurance Group, die Partner Bank, die Sparkasse Oberösterreich, die Oberbank und der Immobilientreuhänder ITH Sonnberger.

Bereits ab 10 Uhr steht der Flip2Go-Bus der Sparkasse auf der Linzer Promenade, mit dem ein Beitrag zur Finanzbildung geleistet wird. In dem umgebauten Doppeldeckerbus wird an sieben interaktiven Stationen Wissen vermittelt. Schüler und Erwachsene erfahren, wie man ein Budget plant, wie Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen und warum der Preis nicht unbedingt ausschlaggebend für den Wert eines Gegenstands ist.

Ab 13 Uhr finden im OÖN-Forum fünf Diskussionsrunden statt, das genaue Programm finden Sie auf nachrichten.at/geldtag – dort werden die Diskussionen auch live übertragen. Nach jeder Talkrunde wird eine Goldmünze der Münze Österreich verlost. Der Eintritt beim OÖN-Geldtag ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.