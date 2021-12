"Whatever it takes": Wie Mario Draghi den Euro rettete

Am 26. Juli 2012 sagte Mario Draghi auf der Global Investment Conference in London die folgenden Worte: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” ("Im Rahmen unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Notwendige zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein."

Das war der Wendepunkt in der Euro-Schuldenkrise. Die Gemeinschaftswährung stand an der Kippe. Der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach offen von einem Austritt der Griechen aus der Währungsunion ("Grexit").

"Es waren magische Worte"

Draghis Rede schlug an den Finanzmärkten ein wie der Blitz. Die zuvor gestiegenen Zinsen für Krisenländeranleihen fielen stark, der Euro stabilisierte sich, die Börsenkurse stiegen. Es waren "magische Worte", sagte Holger Schmieding von der Berenberg-Bank. Draghi habe den Euro "gegen eine irrationale Marktpanik verteidigt".

Seither wissen die Akteure auf den Finanzmärkten über die Macht der EZB Bescheid. Die hat die Nachfolgerin Draghis, Christine Lagarde, auch in der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie gezeigt. Wenn es sein muss, kann die Notenbank die Finanzmärkte beruhigen – mit unvorstellbaren Summen an frischem Geld.