Es ist der Vormittag des 26. Juli 2012, am Höhepunkt der Euro-Staatsschuldenkrise: Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), tritt bei einer Konferenz in London vor rund 200 Politikern, Investoren und Managern ans Mikrofon. Er spricht jene drei Worte, die später von vielen als magisch bezeichnet werden: "Whatever it takes." Übersetzt sagte Draghi, der vor wenigen Tagen als Italiens Regierungschef zurücktrat, damals: "Im Rahmen unseres Mandats ist die EZB bereit, alles