Wettbewerbshüter: Rohölkosten und Preis an der Tankstelle sind entkoppelt

Keine Hinweise auf ein Kartell oder Marktmachtmissbrauch, aber konkrete Anhaltspunkte für stark gestiegene Bruttomargen bei den Raffinerien. Das sind die Kernerkenntnisse der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), die seit März den heimischen Spritmarkt untersucht hat. Ihren 93-Seiten-Bericht hat die BWB gestern veröffentlicht.

Die Behörde führt aus, dass "seit Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich höhere Bruttomargen bei den Raffinerien und im März höhere Bruttomargen bei Tankstellen" festgestellt wurden.

Konkret sei es in der ersten Junihälfte so gewesen, dass die Rohölpreise um 22 Cent je Liter gestiegen seien. Diesel sei jedoch um 36 Cent je Liter, Benzin um 41 Cent je Liter an den Tankstellen teurer gewesen. Daraus errechnete die BWB eine Verdreifachung der Bruttoraffinierungsmargen. Diese Spannen schnellten bei den untersuchten Raffinerien von OMV, Eni, Shell, BP und JET laut BWB bei Diesel im Schnitt um 14 Cent pro Liter und bei Benzin um 20 Cent pro Liter nach oben. Diese Spanne ist die Grundlage für die Gewinne der Raffinerie, wobei man noch andere Kosten abziehen müsste.

Jetzt haben die Mineralölkonzerne bis 27. Juli Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Die BWB geht davon aus, dass die abzugsfähigen Kosten nicht im gleichen Ausmaß gestiegen seien.

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht weiteren Klärungsbedarf. "Das Bundesministerium erwartet Aufklärung durch die Branchenteilnehmer über mögliche Kostenfaktoren. Aus Sicht des Bundesministeriums müssen die Steigerungen der Bruttomargen jedenfalls erklärt werden", teilt das Ministerium mit. Der betriebswirtschaftliche Begriff "Bruttomarge" dürfe freilich nicht mit Gewinnen verwechselt werden.

Die Arbeiterkammer forderte am Donnerstag die Einleitung eines Preisüberprüfungsverfahrens nach dem Preisgesetz.