Wettbewerbshüter müssen doch die Spritpreise unter die Lupe nehmen

"Die aktuelle Situation darf nicht ausgenutzt werden, um daran zu verdienen", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) nach anhaltenden Diskussionen und einem Expertenaustausch am Freitag, weil sich der sinkende Ölpreis nicht schnell genug an den Tankstellen spiegle.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) müsse umgehend eine eingehende Prüfung der Mineralölbranche einleiten, so die Ministerin. Dafür werden sogar die Mittel der BWB zur Beleuchtung der Zwischenhandelspreise aufgestockt. Die Wettbewerbskommission setzt sich aus acht Experten (Sozialpartner, Wissenschaft und Behördenvertreter) zusammen.

Der Verkehrsclub Österrreich (VCÖ) hatte auf Basis von Daten der EU-Kommission die aktuellen Spritpreise analysiert. Ergebnis: In keinem anderen EU-Land ist der Preis für Eurosuper seit Ende Februar so stark gestiegen wie in Österreich. Bei Diesel gebe es in Österreich den zweithöchsten Preisanstieg (50 Cent je Liter seit Ende Februar) in der ganzen EU, so der VCÖ. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum hierzulande die Preise so viel stärker gestiegen sind. Umso mehr, als die Steuern auf Sprit in Österreich niedriger als im EU-Schnitt sind", sagte Lina Mosshammer vom Verkehrsclub. Schramböck hingegen argumentierte bisher, die Sprit-Preise in Österreich seien im "Europa-Gleichklang".

Wann ändert sich Verhalten?

Die OÖNachrichten gingen der Frage nach, ob die hohen Spritpreise die Österreicher bereits zu Verhaltensänderungen bewegen. Doch kurzfristig tun sie das nicht, sagte JKU-Wirtschaftsprofessor Martin Halla. Studien zeigten, dass die Preiselastizität hierzulande gering sei, dass also Preisänderungen bei Treibstoff in Österreich nur geringe Auswirkungen auf die Nachfrage hätten. Ob ein Spritpreis von zwei Euro je Liter eine entscheidende Wende im Verhalten bringe, "wage ich zu bezweifeln. Der entscheidende Faktor ist die Ausweichmöglichkeit." Und die sei häufig kurzfristig eben nicht gegeben.

Für ÖAMTC-Expertin Nikola Junick ist ebenfalls die relevante Frage, ob es eine Alternative zum Pkw gebe. Viele Menschen seien einfach auf den Pkw angewiesen und hätten keine attraktiven Alternativen. Dazu müsste man Folgendes angehen: Fahrgemeinschaften interessanter machen (Steuererleichterungen, Busspuren), mehr Wettbewerb bei den Mobilitätsangeboten, Mikro-Busse und Ruftaxis in ländlichen Regionen statt leerer Diesel-Busse. (uru/ika)