Wertvollste Marke: Amazon holt Apple von der Spitze

Warum heißt Amazon Amazon? Dazu gibt es zwei Theorien. Begründer Jeff Bezos benannte das Unternehmen nach dem voluminösesten Fluss, dem Amazonas. Er sah die Möglichkeiten von größeren Verkaufsvolumen, die ein Online-Buchgeschäft gegenüber den zu der Zeit stark verbreiteten Bücherläden bietet. (Alternative: Es wird gesagt, dass Jeff Bezos sein Buchgeschäft Amazon einfach aufgrund der Popularität von Yahoo so benannte; Yahoo listete die Einträge nach dem Alphabet sortiert, und so würde Amazon immer über seinen Wettbewerbern in den relevanten Kategorien stehen, in denen es gelistet wurde.)

Bild: SEBASTIEN BOZON (AFP)