Werbefläche Sport: Wie heimische Unternehmen ins Rampenlicht drängen

Mit Palfinger als Trikotsponsor auf der Brust fuhr Ski-Ass Mikaela Shiffrin am Wochenende in Kranjska Gora zum Rekordsieg.

Heute, Dienstag, lädt Zgonc in Wien zu einem Pressegespräch. Mit Markenbotschafter und Ex-Ski-Ass Hans Knauß wird die Wiener Werkzeug-Fachmarktkette verlauten, Hauptsponsor der alpinen Skiweltmeisterschaft in Courchevel/Meribel im Februar zu sein. "Zgonc ist sehr aktiv bei Werbung", sagt Marcel Grell, Chef des Focus-Instituts. Jedes Jahr erhebt der Marktforscher den Werbewert im Sport-Sponsormarkt. Dieser misst, was die Präsenz von Athleten in TV-, Print- und Onlinemedien für Sponsoren wert