Wer wird die digitale Persönlichkeit des Jahres? Stimmen Sie jetzt ab!

Die Spannung steigt: Wer holt sich beim Digitalos 2024 den Sieg? Den Digitalpreis vergeben die OÖN und ihre starken Partner am Dienstag, 12. November, in der Tabakfabrik Linz in sechs Kategorien.

Während die Jury die Sieger in den Sparten "Digitale Pionierleistung" für das Lebenswerk und "Frauen-Sonderpreis Digitalia" direkt auswählen wird und die fünf Finalisten in den drei Hauptkategorien demnächst in den OÖN veröffentlicht werden, ist in der Kategorie "Digitale Persönlichkeit" das Publikum gefragt.

Das Voting läuft bis kommenden Donnerstag, 24. Oktober, um 12 Uhr. Die Partner der OÖN haben neun Kandidatinnen und Kandidaten erkoren:

Jennifer Burs: Heuer im Frühjahr gründete die Linzerin den "Howwasyourday"-Club, der Menschen zusammenbringen soll. Mehr als 14 Läufe und 100 Events hat Burs bisher organisiert, der Club zählt mehr als 1000 Mitglieder.

Jennifer Burs Bild: privat

Eva Langmayr: Die Linzerin wagte sich 2015 in die Selbstständigkeit. Sie ist Chefin und Mitgründerin der Podcast-Agentur wepodit und betreibt auch selbst einen Podcast namens "Bits and Bobs Brunch Club".

Eva Langmayr Bild: Antonio Bayer

Ness Rubey: Themen wie Klimawandel oder Fleischkonsum macht Ness Rubey mit ihren Fotos zugänglicher und verständlicher. Die Künstlerin stammt aus Aschach an der Steyr und hat ihren Arbeitsmittelpunkt in der Tabakfabrik.

Ness Rubey Bild: Florian Voggeneder (vog.photo)

Ines Thomsen: Über Umwege und eine Tumordiagnose gelangte Ines Thomsen zur Berufsfotografie. Die Linzerin ist auf Instagram umtriebig und beschreibt sich als Mentorin, Botschafterin und Motivatorin.

Ines Thomsen Bild: VOLKER WEIHBOLD

Andrea Hörndler, Hannes Wizany: Das Paar aus der Nähe von Linz hat sich dazu entschlossen, ein nachhaltiges Haus zu bauen – und zeigt das mit Blog und sozialen Medien.

Andrea Hörndler und Hannes Wizany Bild: privat

Astrid Lamarche: Per Instagram gibt die gebürtige Altenbergerin Einblicke in traditionelle österreichische Hausmannskost. Lamarche lebt mit ihrem Mann in den USA.

Astrid Lamarche Bild: VOLKER WEIHBOLD

Florian Peterstorfer: Der Welser hörte vom Bienensterben und begann, selbst Völker zu kaufen. Mit seiner "Imkerei" ist er in sozialen Medien aktiv und bietet Produkte über einen Onlineshop an.

Florian Petersdorfer (rechts) Bild: Frank Haas Sparkasse OOE Ringstr

Kristin Adlberger: Eigentlich ist die Sierningerin Hochzeitsfotografin. Doch ihr haben es auch die Berge angetan. Dorthin nimmt sie ihre Follower auf Instagram mit.

Kristin Adlberger Bild: privat

Charity Putz: Alten Möbeln hauchen Charity Putz und ihr Mann Jochen in Kematen am Innbach neues Leben ein. Digital ist die Unternehmerin per Onlineshop aktiv und tritt auch in Podcasts auf.

Jochen und Charity Putz Bild: WOLM ANTJE

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.