An heißen Tagen steigt die Nachfrage auch bei Wasserproduzenten, etwa Vöslauer, stark an.

Die hohen Temperaturen treiben nicht nur die Schweißperlen auf die Stirn, sondern kurbeln auch das Geschäft zahlreicher Wirtschaftstreibender an. Zu den Hitzegewinnern zählt die Getränkeindustrie: An normalen Tagen liefert Vöslauer zwischen 10.000 und 15.000 Hektoliter Mineralwasser aus, an Spitzentagen sind es laut Geschäftsführerin Birgit Aichinger 23.600 Hektoliter.