Die hohen Temperaturen im Juli und August treiben den Menschen verlässlich die Schweißperlen auf die Stirn, kurbeln aber auch das Geschäft zahlreicher Wirtschaftstreibender an. Zu den Hitzegewinnern zählt zum Beispiel die Getränkeindustrie: "An Spitzentagen liefern wir 20.000 Hektoliter aus", sagte Birgit Aichinger, Geschäftsführerin des Getränkekonzerns Vöslauer, kürzlich dem Radiosender Ö1: An normalen Tagen seien es zwischen 10.000 und 15.000 Hektoliter.