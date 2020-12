Wer sind die Preisträger und Sieger des Digitalos 2020?

Mehr als 100 Teilnehmer haben sich für den höchsten Digital-Preis des Landes beworben, den die Oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam mit der Sparkasse Oberösterreich und ihren starken Partnern vergeben. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr keine Veranstaltung mit Preisverleihung, sondern der Digitalos 2020 findet dieses Mal digital und im Netz statt. Heute um 20 Uhr wird das große Digitalos-Finale auf nachrichten.at gestreamt und auf TV1 im Fernsehen ausgestrahlt. Seien Sie dabei und schalten Sie ein!

"Ein spektakulärer Ort"

Heute wird das Geheimnis gelüftet, wer die Preisträger und Sieger des Digitalos 2020 sind. Vergeben werden der Lebenspreis für digitale Pioniere und Preise in vier Kategorien: digitales Start-up, digitale Person, digitale Transformation und der Sonderpreis Innovators Network Award der Stadt Linz.

Kamera ab! Juryvorsitzender Florian Gschwandtner im Interview Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Jury unter dem Vorsitzenden, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, hat die fünf Nominierten in den Kategorien ausgewählt – und die Sieger gekürt, die heute offiziell bekannt gegeben werden. Die Digitalos-Trophäen, die aus Metallpulver im 3D-Druck hergestellt wurden, stellte wieder die voestalpine zur Verfügung. Nachdem kein Event mit Gästen möglich war, gibt es die Preisverleihung heuer als 45-minütigen Film.

Die Dreharbeiten fanden in den Räumlichkeiten der außergewöhnlichen Van-Gogh-Ausstellung (offizielle Eröffnung am Freitag) in der Linzer Tabakfabrik statt. "Ein spektakulärer Ort, das hat was", sagt Günter Kaser, Geschäftsführer von Casamedia, der mit seinem Team die Dreharbeiten für den Digitalos 2020 verantwortete und daraus einen spektakulären Film machte: mit Avataren, Interviews und emotionalen Preisträgern – so viel sei schon jetzt verraten. Kaser: "Wir lassen einen Avatar auftreten, der die Sieger sucht und findet. Damit wird dieser wichtige Moment überraschend authentisch und auch sehr privat."

Licht, Kamera, Ton: die Crew von Casamedia in Action – Dreharbeiten zum Film Bild: VOLKER WEIHBOLD

Als Moderatorinnen führen Elisabeth Eidenberger und Daniela Dahlke (beide OÖN) durch die Sendung. Die Stimmung am Set war trotz Corona und Sicherheitsabstand sowohl beim Team als auch bei den Partnern und Sponsoren sehr gut – es ist eine würdige Preisverleihung geworden.

