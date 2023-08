"Wer jetzt nicht anfängt, KI-Fähigkeiten zu entwicklen, wird ausgeschlossen sein"

Dass man um künstliche Intelligenz nicht mehr herumkommt, steht für Gabriele Bolek-Fügl außer Frage: "Die Situation ist vergleichbar mit den Anfängen des Internets um die Jahrtausendwende." Für kaum jemanden sei damals vorstellbar gewesen, wie sehr das Internet die Welt verändern würde. "Auch bei der künstlichen Intelligenz stehen wir erst ganz am Anfang", sagt Bolek-Fügl, Unternehmerin, Beraterin und Vizepräsidentin von Women in AI (Globale Gemeinschaft von KI-Expertinnen). Sie wird bei den Digital Days in einer hochkarätigen Runde über künstliche Intelligenz diskutieren und Women in AI in einer Masterclass präsentieren.

Die Expertin zieht noch einen weiteren Vergleich von den Anfängen des Internets zu jetzigen Situation: "Auch damals gab es Unternehmen, die das Internet ignoriert haben. Sie gibt es meist nicht mehr." Im Internet gilt: Wer im Web nicht sichtbar ist, den gibt es nicht. "Ähnlich wird es mit der KI sein. Wer jetzt nicht anfängt, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, wird bald ausgeschlossen sein." Zu diesen Fähigkeiten zählt zum Beispiel das Verfassen von Prompts (Anweisungen an die KI-Programme). Dazu kommt, dass es ein grundsätzliches Verständnis dafür braucht, was diese Anwendungen können – und was nicht. "Der entscheidende Vorteil von KI ist die Geschwindigkeit, mit der eine große Menge an Informationen ausgewertet und genutzt werden kann", sagt Bolek-Fügl.

Ethik in der KI

Darin sieht die Expertin auch den gesamtgesellschaftlichen Nutzen, den künstliche Intelligenz haben kann: "Es fällt uns als Menschheit schwer, die großen Probleme, die wir derzeit haben, zu lösen. Dafür braucht es viele Daten." Diese könnten Menschen nicht in der notwendigen Fülle erheben, verarbeiten, abstrahieren und Muster erkennen: "Da ist KI eine großartige Ergänzung." Dass gleichzeitig intensiv über die Ethik der Anwendungen und Geschäftsmodelle diskutiert wird, sieht Bolek-Fügl positiv: "Wenn ich bei KI nicht vorher genau festlege, nach welchen Grundsätzen sie agieren soll, ist das Ergebnis möglicherweise unethisch."

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion Barbara Eidenberger

