Wer in einer Krise gründet, kann sehr erfolgreich werden

Am 15. September 2008 meldete die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an – die Weltfinanzkrise hatte ihren Höhepunkt erreicht, die Folgen waren noch jahrelang zu spüren. Im Jahr darauf gründeten vier junge Männer ein Unternehmen, das bis heute zu den erfolgreichsten Start-ups in Oberösterreich zählt: Runtastic. Dieses wurde 2015 von Adidas übernommen.

Einer der Runtastic-Gründer, Alfred Luger, rät Menschen, die eine gute Idee haben, trotz der auch derzeit wirtschaftlich schwierigen Zeiten mutig zu sein: "Wer jetzt gründet, ist schon ein paar Schritte weiter, wenn es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Auch viele Unternehmen, die in der Finanzkrise entstanden, sind sehr erfolgreich geworden."

Alfred Luger, Runtastic-Gründer und Business Angel Bild: Runtastic

Luger ist Teil einer hochkarätigen Runde, die bei den Digital Days über die Zukunft von Start-up-Investitionen diskutieren wird. Diese sind im ersten Halbjahr, wie berichtet, eingebrochen, was an der wirtschaftlichen Unsicherheit liegt. Die Goldgräberstimmung scheint vorbei zu sein. "Man muss schauen, in welcher Phase die Unternehmen sind. In der sehr frühen Phase wird nach wie vor investiert. In der späteren Phase, in der es um größere Beträge geht, sind die Risikokapitalgeber auf der Bremse und warten ab", sagt Luger. Das habe viel mit der derzeit unsicheren Wirtschaftslage zu tun. Finanzierung habe es immer in Wellen gegeben. Die Frage sei, wie lange die Phase der Unsicherheit dauere. Junge Unternehmen sollten das Geld nicht zu schnell ausgeben, das eine oder andere Risiko meiden und den Fokus statt auf blindes Wachstum auf Profitabilität legen.

Der 41-jährige Luger, der aus Sankt Valentin stammt, ist heute als "Business Angel" aktiv. Er investiert in der frühen Phase in Unternehmen und berät auch: 40 Investments sind es derzeit.

Gemeinsam mit den anderen Runtastic-Gründern betreibt er die Beteiligungsholding "8eyes", die ebenfalls in rund 40 Start-ups investiert hat. Seit dem Vorjahr ist er zudem Partner beim Fonds Calm/Storm: Dieser investiert in der ganz frühen Phase in digitale Gesundheitsunternehmen.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

