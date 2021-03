Seit mehr als 40 Jahren hält das Formatwerk in Gunskirchen als heimischer Marktführer das Heft in der Hand, wenn es um die Herstellung von Papierwaren für Schule und Büro geht. "Das Verhalten in den Büros hat sich durch Corona aber massiv verändert. Wer braucht in Zeiten von Homeoffice oder Videokonferenzen noch ein Flipchart?", fragt Geschäftsführer Thomas Riemer rhetorisch. Das neue Verhalten habe Auswirkungen auf die ganze Branche.