"Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein"

Probleme in den Lieferketten, Energiekrise, Teurung: Die heimischen Betriebe haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Die größte Herausforderung ist für viele aber der eklatante Mangel an Arbeitskräften: „Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt. Im Juni war die Zahl der offenen Stellen mit 140.000 so hoch wie noch nie“, sagte gestern, Mittwoch, Agenda-Austria-Ökonom Denes Kucsera bei einem Pressegespräch. Gleichzeitig sei die Arbeitslosigkeit auf den geringsten Stand seit zehn Jahren gesunken (310.000).

Weil es kaum Bewerber gebe, würde die Suche für die Unternehmen immer länger dauern: Lag die Dauer zwischen 2008 und 2018 bei 20 bis 40 Tagen, seien es heute 60 bis 80 Tage. Der Arbeitskräftemangel schadet auch zunehmend der Wirtschaft: Mehr als 30 Prozent der Unternehmen im Dienstleistungsbereich und 20 Prozent im Industriesektor gaben zuletzt an, dass sie nicht normal wirtschaften können.

Drei Gründe sind laut Agenda Austria ausschlaggebend für die Misere: Zum demographischen Wandel (die Menschen werden älter, weniger Junge kommen nach) kommt, dass Arbeitslose und offene Jobs häufig nicht zusammenfinden: „Es gibt viele arbeistlose Kellner und Köche in Wien, aber viele offene Stellen im Westen“, sagt Kucsera: 14 Prozent der Arbeitslosen könnten einen Job finden, wenn sie bereit wären, umzuziehen.

Falle statt Sprungbrett

Dazu kommt, dass die Coronapandemie die Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigungen befeuert hat: Die Zahl der Beschäftigten liegt über dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Allerdings ist die Zahl der insgesamt geleisteten Stunden geringer als vor der Pandemie.

Laut Agenda-Ökonom Hanno Lorenz sollten nur diejenigen Teilzeit arbeiten, die dies auch wollen: „Der Staat muss in eine gute, ganztägige Kinderbetreuung investieren.“

Anreize, weniger zu arbeiten, müssten zudem wegfallen. Die Geringfügigkeitsgrenze (jeder Arbeitslose darf im Monat 485 Euro dazuverdienen, ohne dass das Arbeitslosengeld gekürzt wird) sei häufig kein Sprungbrett zurück in den Arbeitsmarkt, sondern eine Falle: „Die Anreize sind falsch. Vor allem bei den unteren und mittleren Einkommen lohnt es sich oft nicht, einen Job anzunehmen“, sagt Lorenz. Besonders häufig findet man diese Konstellation im Handel oder der Gastro (siehe Grafik). Die Zuverdienstgrenze müsse zeitlich begrenzt werden, sagt Lorenz. Wer arbeite, dürfe nicht der Dumme sein.