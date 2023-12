Wenn von mehr Geld wenig übrig bleibt

Das Jahr 2023 wird als das Jahr der hohen Kollektivvertragserhöhungen in die Geschichte eingehen. Zwischen neun und zehn Prozent mehr sollen die Arbeitgeber ihren Beschäftigten überweisen. Darauf hat man sich in der Metallindustrie, in der Sozialwirtschaft, aber auch bei den Beamten geeinigt. Was nach einer zumindest nominell saftigen Lohn- und Gehaltserhöhung aussieht, ist nach Abzug der Sozialversicherung und der Lohnsteuer freilich gar nicht mehr so üppig.