Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Teuerung, Energiefrage: Die Krisen bereiten Haushalten und Betrieben Kopfzerbrechen. Davon profitiert das Haus der Schlösser. „Wir bemerken das erhöhte Sicherheitsbedürfnis vieler Leute. Das gilt generell in Krisen und besonders in der derzeitigen Phase“, sagt Martin Hirnschrodt, der das Linzer Familienunternehmen seit 2004 in vierter Generation führt.