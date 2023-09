Wenn statt Bäumen Häuser in die Höhe wachsen

Oberösterreich-Rekord: Seit 2017 hält das Dragoner-Quartier der WAG in Wels (Holzriegelbauweise) den Landeshöhenrekord im mehrgeschoßigen Holzwohnbau. Es könnte in Zukunft von einem 22-geschoßigen Holz-Hybriden, den die WSF Privatstiftung in Ebelsberg geplant hat, abgelöst werden.

25 Stockwerke oder 86,8 Meter hoch ist der "Ascent Tower" in Milwaukee (USA) – seit dem Vorjahr das höchste Holzgebäude der Welt. Solche Holzhochhäuser sind der beste Beweis, dass der Baustoff Holz im mehrgeschoßigen Bau Fuß gefasst hat. Auch in Oberösterreich ist hier vieles in Entwicklung, ist von proHolz Oberösterreich zu erfahren. Das Interesse am Baustoff Holz sei nach wie vor enorm hoch. Die Projekte würden merklich größer.