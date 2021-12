Christa Sommerer und ihr Mann Laurent Mignonneau sind unabhängig voneinander kaum vorstellbar, schon gar nicht als Künstler. 1992 lernten sie einander am Institut für Neue Medien an der Frankfurter Städelschule bei Peter Weibel kennen. Seitdem tüfteln sie ihre Arbeiten gemeinsam aus und setzen sie gemeinsam um. Als Duo leiten sie seit 2004 das Department für Interface Culture am Institut für Medienkunst der Linzer Kunstuni. "Wir sind ein Künstler mit zwei Köpfen", sagt Laurent Mignonneau.