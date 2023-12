Noch ist vieles Zukunftsmusik. Ab 2030 soll in unserem Nachbarland Deutschland ein 6G-Netz in Betrieb gehen. Ziel ist es, Datentransferraten von 100 bis 1000 Gigabit/Sekunde zu erreichen. Das wäre das Zehn- bzw. Hundertfache der fünften Generation des Mobilfunks (5G), die in Österreich langsam, aber sicher salonfähig wird.