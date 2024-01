Wenn die Sommersonne auch im Winter wärmt

Es ist ein Energieprojekt im großen Stil, das in Oberösterreich ins Leben gerufen wird und das EU-weite Signalwirkung haben soll: EUH2STARS (European Underground Hydrogen Storage Reference System). Bis 2029 sollen mit 20 Millionen Euro Förderung der Europäischen Union die marktreife Wasserstoffspeicherung in unterirdischen Gaslagerstätten und der Aufbau von Infrastruktur rund um Wasserstoffspeicherung gelingen.

Zwölf Projektpartner aus fünf europäischen Ländern sind dabei, darunter die Linz AG, das Energieinstitut der Johannes-Kepler-Universität, das Energieunternehmen RAG und die Montanuniversität Leoben. Gestern, Freitag, nannten die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch in Linz Details.

"Dahin wollen wir Schritt für Schritt kommen"

Ziel ist es, Sommersonne auch im Winter in Form von grünem Wasserstoff und in weiterer Folge Wärme und Strom nutzen zu können und das heimische System in eine europäische Infrastruktur zu integrieren. "Dahin wollen wir in den nächsten fünf Jahren Schritt für Schritt kommen", sagte RAG-Chef Markus Mitteregger. Es sei davon auszugehen, dass es künftig im Sommer häufiger zu Stromüberschüssen kommen werde, weil vor allem durch Photovoltaikanlagen mehr Energie eingespeist werde, als die Netze aushielten. Um diesen Strom nutzen zu können, brauche es Speicher.

Nun gelte es, die Erzeugung von erneuerbaren Energien vom kurzfristigen Verbrauch zu entkoppeln, um ganzjährige Versorgungssicherheit zu schaffen. "Denn es gibt auch Tage, an denen die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Pumpspeicherkraftwerke wie jenes, das die Energie AG bis 2028 um 451,3 Millionen Euro in Ebensee errichtet, dienten dazu, um "Tagesspitzen abzudecken", sagte Achleitner. Wasserstoffspeicher, ob neue oder aus klassischen Gasspeichern umgerüstete, seien als Ergänzung dazu essentiell.

Vier Mitbewerber für das Projekt

Die RAG als Konsortialführer des Projekts habe sich gegen vier Mitbewerber in Europa durchgesetzt und den Zuschlag für die Förderung erhalten, sagte Mitteregger nicht ohne Stolz. Künftig sollen aus unterirdischen Erdgaslagerstätten saisonale und großvolumige Speicher für grünen Wasserstoff werden. Die RAG betreibt in Gampern bereits einen Speicher für Wasserstoff, in Haag und Sattledt könnten weitere folgen. "Wir haben in Oberösterreich alle Bausteine, um erneuerbare Energie aus Sonne und Wind versorgungssicher zu machen", sagte Mitteregger.

Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, sieht in dem Projekt einen "wesentlichen Baustein" auf dem Weg der Landeshauptstadt und des städtischen Versorgers, die Fernwärmeversorgung bis 2040 von derzeit 40 auf 100 Prozent erneuerbare Quellen auszubauen. Beim Projekt sollen das Fernheizkraftwerk Linz-Süd sowie Zuleitungen auf ihre Wasserstofftauglichkeit untersucht werden.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger hält Wasserstoff für eine wichtige Technologie für den Einsatz in der energieintensiven Linzer Industrie. Derzeit verursache Linz 13 Prozent der CO2-Emissionen in Österreich.

