Es klang zu gut, um wahr zu sein. Aus 250 Euro werden binnen Minuten 350 Euro – und das lediglich mit einigen Mausklicks. Dafür wirbt angeblich der "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch in E-Mails. Er will ein finanzielles Schlupfloch gefunden haben, mit dem sich Geld per Investitionen in die Kryptowährung Bitcoin binnen weniger Minuten vermehren lässt.