Wenn der Chef Sorgen hat – trotz voller Auftragsbücher

Als Unternehmen, das auf Produkte und Lösungen zur Energieversorgung spezialisiert ist, könnte die Linzer Sprecher Automation eigentlich auf goldene Jahre hoffen. Der Netzausbau wird in den nächsten Jahren hohe Investitionen erfordern. Dennoch macht sich Geschäftsführer Erwin Raffeiner – er ist gemeinsam mit Managerkollegen auch Eigentümer – große Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich, aber auch in Europa gegenüber anderen Weltregionen.