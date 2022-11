Stellen Sie sich vor, Sie werden angerufen und können nicht nur die Stimme Ihres Gegenübers hören, sondern auch dessen Gestik und Mimik in dreidimensionaler Form sehen – und das detailgetreuer und realitätsnaher als in Videokonferenzen. Was in Science-Fiction-Filmen und -Serien wie Star Wars und Star Trek als Element genutzt wird, um Zuschauern einen Mehr- und Unterhaltungswert zu bieten, soll in Zukunft auch zum Standard in der Kommunikation zwischen zwei Personen werden.