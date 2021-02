Wenn der Blick auf den digitalen Einkaufszettel stutzig macht

Wer mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlt, kennt das Problem: Beim Blick auf die Abbuchungen lässt sich deren Ursprung oft schwer zurückverfolgen. "Kaufe ich in Peters Buchladen ein, erscheint auf dem digitalen Einkaufszettel plötzlich die Peter Wagner GmbH. Das verunsichert etliche Menschen", sagt Christian Rau, Chef von Mastercard Österreich. Viele vermuteten Betrug und riefen bei ihrer Bank an. Dies verursache Kosten und Aufwand, so Rau.