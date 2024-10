Wenn Betriebe die Kinderbetreuung übernehmen

Miba-Krabbelstube: Seit 2014 wurden 127 Kinder zwischen einem und drei Jahren in Laakirchen betreut.

Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern voestalpine, der Marchtrenker Intralogistik-Spezialist TGW, der Steyrer Motorenbauer BMW, der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC: So unterschiedlich diese Betriebe sind, haben sie eines gemeinsam: Sie bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Betreuung für Kleinkinder an. Damit sind mehrere Vorteile verbunden: Wer das eigene Kind gut betreut in der Nähe weiß, kann entspannter arbeiten.