Die Aussicht an schönen Tagen ist überwältigend: An einem ganz besonderen Platz im Traunviertel, nämlich dem höchstgelegenen Punkt der Gemeinde Wartberg an der Krems, steht der Grassner-Hof zu Derfling. Ein Hof mit einem neuen Schweinestall, der alle Stückerl spielt.