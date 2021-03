Wenn alle gleichzeitig ihre E-Autos laden wollen

Wie schaut es mit dem Wettbewerb im Energiebereich aus? Wie wirkt sich der Ökostrom-Ausbau auf die Ökostromkosten aus? Und kann die Stromproduktion mit dem Bedarf überhaupt mithalten? All das waren Fragen, die das E-Control-Vorstandsduo Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer am Montag in einem Pressegespräch beantwortete.