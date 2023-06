Weniger Verpackungsmüll wegen Teuerung

Die Österreicherinnen und Österreicher haben 2022 etwas weniger Verpackungsmüll getrennt als im Jahr davor. Die Sammelmenge, die bei der Altstoff Recycling Austria (ARA) einging, verringerte sich um 3,9 Prozent auf etwas mehr als eine Million Tonnen. Der Rückgang sei auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Teuerungswelle zurückzuführen.

Leicht gestiegen sind die Sammelmengen bei Metall auf rund 32.000 Tonnen (plus 0,6 Prozent) und bei Glas auf 259.000 Tonnen (plus 1,8 Prozent). Rückläufig entwickelte sich hingegen die Mülltrennung bei Papier auf 574.000 Tonnen (minus 6,7 Prozent) und bei Leichtverpackungen auf 175.00 Tonnen (minus drei Prozent).

Die Sammelumstellung bei Leichtverpackungen seit Jänner 2023 zeige allerdings erste positive Effekte: In den Umstellungsregionen legten die Mengen um 30 Prozent zu, bundesweit um rund elf Prozent.

"Die ARA hat Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in den letzten 30 Jahren auf die Kreislaufwirtschaft vorbereitet – jetzt ist deren Zeit gekommen", sagt ARA-Aufsichtsratschef Alfred Berger.

Die Recycling-App Digi-Cycle, ein Joint Venture mit der Saubermacher AG, die digitale Datenplattform DiGiDO oder der Bau der modernsten Sortieranlage Europas bereiteten den Weg "für ein zukunftsweisendes, zirkuläres Wirtschaftssystem".

Die im "Green Deal" der EU festgeschriebenen Maßnahmen hätten "tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Politik" zur Folge. Die ambitionierten Ziele bei Kunststoffrecycling – mindestens 55 Prozent bis 2030 in allen EU-Mitgliedsstaaten – sowie 30 Prozent Rezyklat-Einsatz im Jahr 2030 bei der Neuproduktion erforderten ein neues wirtschaftliches Handeln. Mit mehr als zwei Millionen öffentlichen Sammelbehältern werde die Sammlung von Verpackungen vorangetrieben. Die neue Sortieranlage in Oberösterreich, ein gemeinsames Projekt von ARA, Bernegger und dem Grünen Punkt, spiele bei der Sortierung eine Schlüsselrolle. Während die aktuelle Anlageninfrastruktur eine Sortiertiefe von 58 Prozent gewährleiste, sollte jene der ARA 80 Prozent schaffen. Nach einem ersten Test ab Februar 2024 starte sie ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres im regulären Betrieb und werde von Anfang an ausgelastet sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper