Weniger Steuerleistung als die Mittelschicht

Eine Indiskretion bei der amerikanischen Steuerbehörde IRS bestätigt, worauf Experten seit langem hinweisen: Amerikas Milliardäre bezahlen im Schnitt weniger Steuern als Angehörige der Mittelschicht. Die reichsten Menschen in den USA haben es in den vergangenen Jahren mehrfach geschafft, keinen Cent an nationaler Einkommenssteuer zu bezahlen.