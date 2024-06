Weniger Öl und Gas, mehr Chemie und Kunststoff: Warum sich die OMV trotz Gegenwind auf Kurs sieht

"Die OMV ist in der größten Transformation in ihrer Geschichte", sagte Vorstandschef Alfred Stern am Donnerstag beim "Capital Markets Day" in London. Vor zwei Jahren gab der Konzern, dessen Geschäft jahrelang nur auf Öl und Gas fußte, seine Strategie für 2030 bekannt. Damals hieß es, die OMV wolle ein führendes Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien werden – mit dem Chemiegeschäft als Treiber. Der Krieg in der Ukraine und die Teuerung erschweren den Weg.