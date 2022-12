Weniger Kauflust wegen multipler Krisen

s Real: 2023 in Oberösterreich mehr Nachfrage im Gebrauchtsegment

Während kriegsbedingte Lieferengpässe und hohe Energiekosten vielen Bauträgern zu schaffen machten, verunsicherten die starke Teuerung und steigende Kreditzinsen die Konsumenten. Eine Analyse des Immobilienvermittlers s Real zeigt: In den Bundesländern verlief die Entwicklung recht unterschiedlich, allgemein kühlte sich der Markt ab.

So war etwa im Osten des Landes – in Wien, Niederösterreich und Burgenland – zuletzt eine gedämpfte Konsumstimmung zu verzeichnen. "Private Immobiliensuchende überlegen derzeit länger, prüfen genauer, haben aber wegen der sinkenden Nachfrage und der höheren Zinsen auch wieder mehr Zeit, den Immobilienkauf zu überlegen, die passende Immobilie zu finden und eine Finanzierung zu klären", schreibt s Real.

In Oberösterreich stellte sich den Angaben zufolge ebenso Zurückhaltung auf Käuferseite ein. "Die Entwicklung der Zinsen, aber auch das Bewusstsein der Energiepreisentwicklung sowie sonstige Faktoren (Ukraine-Krieg, Inflation) haben die Kaufinteressierten dazu bewogen, die Kaufentscheidung im Herbst kurzfristig aufzuschieben", heißt es in dem Bericht. Große Preisreduktionen zeichnen sich aber nicht ab. Die aktuell gedämpfte Stimmung werde im Frühjahr zu einer gesteigerten Nachfrage nach leistbaren Wohnimmobilien im Gebrauchtsegment führen.

Keine grobe Zäsur habe es heuer im hochpreisigen Tirol gegeben, so s Real. Die hohen Quadratmeterpreise dürften sich vor allem in Ballungsräumen und speziell rund um Innsbruck weiter halten. Sowohl die Zahl als auch das Volumen an vermittelten Immobilien sei 2022 hoch geblieben.

