Weniger Impfungen: Biontech-Gewinn bricht ein

Beim deutschen Biotechunternehmen Biontech verliert das lukrative Milliardengeschäft mit Corona-Impfstoffen an Schwung. Der Umsatz sank im ersten Quartal von 6,37 Milliarden Euro vor einem Jahr auf 1,27 Milliarden Euro (minus 80 Prozent), wie am Montag mitgeteilt wurde. Das Unternehmen schrieb einen Nettogewinn von 502 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum 3,7 Milliarden gewesen waren (minus 86 Prozent).

Auch der US-Partner Pfizer hatte vor kurzem einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet und geht angesichts des Abflauens der Corona-Pandemie von deutlich geringerer Nachfrage nach dem Covid-Impfstoff Comirnaty aus.

Biontech erwartet heuer einen Jahresumsatz mit Covid-Impfstoffen von rund fünf Milliarden Euro. 2022 hatte das Unternehmen hier 17,3 Milliarden Euro umgesetzt.

Biontech rechnet mit weniger Erstimpfungen und einer niedrigeren Quote für Auffrischungsimpfungen. Die Nachfrage könnte aber bei Anpassungen zunehmen – derzeit liegt der Fokus bei den Covid-Impfstoffen auf Vorbereitungen für eine mögliche Anpassung vor der Herbstsaison sowie der Entwicklung von Vakzinen der nächsten Generation. Biontech konzentriert sich schon seit einiger Zeit wieder vermehrt auf die Krebsforschung, in der das Unternehmen seine Wurzeln hat. So soll noch heuer eine entscheidende Phase-3-Studie mit einem Krebsmittel zum Einsatz bei Lungenkrebs starten, das sich Biontech im März in einer Millionentransaktion mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 gesichert hatte. Zudem ist eine Phase-2-Studie mit einem Krebsimpfstoffkandidaten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten geplant.

Solche Entwicklungen und die Tatsache, dass die Quartalszahlen noch über den Erwartungen lagen, führten dazu, dass die Biontech-Aktie am Montag stark gefragt war.

