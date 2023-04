Weniger Geld für Start-ups in Europa

Die Rekordjagd bei Europas Start-ups hat vorerst ein Ende: Junge Firmen erhielten 2022 rund 75 Milliarden Euro Risikokapital von Investoren, um 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2021. Das geht aus dem Start-up-Barometer des Beraters EY hervor, das den OÖN vorliegt. Analysiert wurden Firmen, die maximal zehn Jahre sind.

Österreich folgt dem europäischen Trend: Das Investitionsvolumen sank von 1,23 Milliarden auf rund eine Milliarde Euro. Das bedeute ein Abrutschen von Platz 11 auf Platz 16 in Europa. Vor allem im zweiten Halbjahr gab es Rückgänge.

Trotzdem stehe Österreich stabil da, sagt Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY Österreich. "In den vergangenen drei Jahren hat sich bei den Investitionen im Vergleich zu früher enorm viel getan." Die Branche werde immer professioneller und globale Anleger würden auf Österreich aufmerksam. Haas: "Die Bemühungen tragen nun Früchte."

Die größte Transaktion in Österreich betraf 2022 mit 250 Millionen Euro die Nachhilfe-Plattform GoStudent. 250 Millionen Euro flossen an das Hightech-Unternehmen TTTech Auto.

Europas Finanzierungshauptstadt bleibt London mit 16,8 Milliarden Euro Risikokapital, doppelt so viel wie in Paris und viermal so viel wie in Berlin. London sei für Gründer Sprungbrett in die USA. Dort seien Investoren großzügiger als in Europa, sagt Haas.

