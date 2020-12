Weniger Frequenz, gute Umsätze

Dies berichtete gestern, Sonntag, der Handelsverband. Die Bilanz des Einkaufssamstags falle dennoch in Summe positiv aus. "Wenn die nächsten Tage so weitergehen, dann wird eine leichte Beruhigung der kritischen Situation in der Handelsbranche eintreten", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Sportartikel hätten sich gut verkauft, ebenso Spielwaren, Heimtextilien, Dekorations- und Weihnachtsartikel. Bekleidung und Mode würden laut Handelsverband leicht unter den Umsätzen des Vorjahres liegen.

Während aus der Wiener Innenstadt gute Umsatzmeldungen beim Handelsverband eingingen, fiel die Bilanz in den Tourismusregionen Tirol, Salzburg und Vorarlberg durchwachsen aus. Die Einkaufszentren, etwa die zur Spar-Gruppe gehörenden SES-Center, berichten von einer geringeren Besucherfrequenz, aber von guten Umsätzen. Gewinner in den SES-Einkaufszentren, in Wels, Ried und Vöcklabruck, waren Buch- und Elektrohandel.