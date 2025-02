Weniger Bürokratie und Billigimporte: Die Vision für Europas Landwirtschaft

Am Mittwoch war es so weit: Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen stellte gemeinsam mit Kommissions-Vizepräsident Raffaele Fitto die neue "Vision" für Landwirtschaft und Ernährung in Europa vor.

Das Ziel ist eine wettbewerbsfähigere europäische Agrarindustrie mit einfacheren und maßgeschneiderten Lösungen sowie einem Fokus auf Nachhaltigkeit. So sehen die Pläne aus:

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP): Zwar läuft die aktuelle Finanzperiode in der EU noch bis 2027, aber schon heuer beginnen die Verhandlungen, wie die milliardenschweren Agrarsubventionen danach verteilt werden. Die Direktzahlungen, die für jedes Hektar Fläche überwiesen werden und von denen große Betriebe stark profitieren, sollen grundsätzlich bleiben. Hansen will aber künftig zielgerichtet Landwirte stärker unterstützen, die es wirklich nötig haben, die tatsächlich Lebensmittel produzieren und die "aktiv zur Ernährungssicherheit, zur wirtschaftlichen Vitalität der Betriebe und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen". Für Umweltleistungen wie Biodiversität, Klima- und Tierschutz soll es mehr Geld geben. Und Hansen nannte Österreich als positives Beispiel bei der Förderung von Junglandwirten.

Christdemokrat Christophe Hansen aus Luxemburg ist seit Dezember Kommissar. Bild: Rene Hemerka

Auflagen durchforsten: Die Bürokratie, unter der neben anderen Wirtschaftsbereichen die Landwirte stöhnen, soll reduziert werden. Vorgeschlagen wird etwa ein "Nachhaltigkeitskompass für landwirtschaftliche Betriebe", um ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vereinfachen. Neue und bestehende Gesetze sollen einem Praxis-Check unterzogen werden. Technologien wie Satellitenüberwachung könnten Kontrollen und Berichtspflichten reduzieren. Auch kündigte Hansen an, ein weiteres Verbot von Pestiziden "sorgfältig zu prüfen".

Faire Handelsbedingungen: Die Einfuhren von Lebensmitteln nach Europa sollen strenger geregelt werden. Die EU-Kommission strebe eine "stärkere Angleichung der Produktionsstandards für importierte Produkte" an, erklärten Hansen und Fitto. So soll sichergestellt werden, dass die europäische Landwirtschaft keinen Wettbewerbsnachteil erleide. Die EU-Kommission wolle ab 2025 Maßnahmen ergreifen, um eine "größere Kohärenz der Standards bei den in der EU verbotenen gefährlichen Pestiziden und beim Tierschutz" zu erzielen. Außerdem wolle man verhindern, dass Landwirte ihre Erzeugnisse "systematisch unter den Produktionskosten verkaufen" müssten, unter anderem mit einer Überarbeitung der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken, erklärte der EU-Agrarkommissar.

"Kühne Vorsätze": Die Reaktionen aus Österreich

Zahlreiche Reaktionen gab es auf die Präsentation der Vision für Europas Landwirtschaft. Agrarminister Norbert Totschnig (VP): „Damit setzt die Agrarpolitik auf EU-Ebene die richtigen Schwerpunkte und die EU-Kommission einen weiteren Schritt zur notwendigen Kurskorrektur.“ Hansen positioniere sich als Gegner unfairer Importe und unnötiger Bürokratie, sagte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP): „Zwei Botschaften, die wir in Oberösterreich vollends goutieren. Wir sind aber auch Realisten und beobachten genau, ob die Umsetzung dieser kühnen Vorsätze glückt.“

Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD



Von „einer Arbeitsgrundlage für die Zukunft, die viele unserer Forderungen beinhaltet“, sprach Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger: Die konkrete Ausgestaltung sei genau im Auge zu behalten. Ähnlich äußerte sich Oberösterreichs Kammerpräsident Franz Waldenberger.

Josef Moosbrugger Bild: Antonio Bayer



Bio-Austria-Obfrau Barbara Riegler lobte, dass die EU-Kommission „die biologische Landwirtschaft als Vorzeigemodell für den Schutz von Ökosystemleistungen und den Generationenwechsel“ sehe. Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Kritisch äußerte sich Olga Voglauer, Agrarsprecherin der Grünen: Neben einigen richtigen Punkten fehle eine „zusammenhängende Lösungsstrategie für die tatsächlichen Probleme“ der Bauern. Greenpeace erklärte: „Das Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem muss sich ändern“, aber die „Vision“ scheine das nicht zu erkennen.

Bio-Austria-Obfrau Barbara Riegler Bild: (Bio Austria)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens