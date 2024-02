Weniger Brachflächen in der EU nötig

Obwohl sie dabei keine Mehrheit der EU-Staaten unterstützt, lockert die EU-Kommission eine Umweltauflage für Bauern in Europa. Die Vorgabe, vier Prozent des Ackerlandes brachliegen zu lassen oder unproduktiv zu nutzen, wird rückwirkend per 1. Jänner ausgesetzt. Das gab die Behörde am Dienstag bekannt.

Eigentlich sollte durch die Auflage die Umwelt geschützt werden. In den vergangenen Wochen gab es in mehreren Ländern Bauernproteste gegen Umweltauflagen aus Brüssel. Mit den Ausnahmen kommt die EU-Kommission nun Forderungen der Bauern entgegen.

Voraussetzung, die Ausnahme in Anspruch nehmen zu können, ist laut der Kommission, dass Bauern im Gegenzug auf vier Prozent ihrer Ackerflächen stickstoffbindende Pflanzen wie Linsen oder Erbsen beziehungsweise Zwischenfrüchte anbauen. In einem ersten Vorschlag war noch von sieben Prozent Ackerfläche die Rede. Kritik an der Ausnahme übt die Umweltorganisation Global 2000.

