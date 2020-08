Der monatliche Rückblick auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt fiel im Juli besser aus als in den Vormonaten: 432.539 Menschen waren in Österreich zuletzt ohne Arbeit oder in Schulung, teilte das Arbeitsministerium gestern, Montag, mit. Mitte April, zum bisherigen Höhepunkt der Coronakrise, hatte es 588.000 Arbeitslose gegeben.