Weniger Arbeitslose im Februar: "Ein Hoffnungsfunke"

Die Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen für den Februar lässt auf die Erholung der Wirtschaft hoffen: Mit Ende Februar waren 402.297 Personen in Österreich ohne Job – im Jänner waren es noch 421.207. Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent. Oberösterreich liegt mit einer Quote von 5,4 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte gegenüber Februar 2023) deutlich unter dem Bundesschnitt.

Hierzulande waren im Februar laut Daten des AMS 38.836 Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 14,2 Prozent. "Verglichen mit dem Vormonat verzeichnen wir aber einen Rückgang von knapp 4600 Personen", sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt. Sie sieht die Februar-Daten als "Hoffnungsfunken": Erstmals seit Oktober sei die Arbeitslosigkeit zurückgegangen.

Auswirkung saisonaler Effekte

Das "positive Signal" werde auch von saisonalen Effekten – am Bau und in der Grünflächenpflege – getragen. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist, will Schmidt noch nicht beurteilen. Eine leichte Steigerung der Arbeitslosenzahlen im März hält sie für möglich. Blieben die Zahlen im März und April aber auf einem relativ stabilen Niveau, sei die Talsohle überschritten.

AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt Bild: Sabine Starmayr

Der oberösterreichische Arbeitsmarkt sei weiterhin robust, sagt Schmidt. Angesichts der konjunkturellen Lage wäre mit einer noch höheren Arbeitslosigkeit zu rechnen. Viele Unternehmen würden aber zögern, ihren Personalstand zu reduzieren, Einstellungszusagen werden aktuell eingehalten.

3965 junge Erwachsene (unter 25 Jahren) waren im Februar ohne Beschäftigung. Die Zahl lag im Jänner noch bei 5724. Das AMS legt derzeit einen Fokus auf diese Gruppe.

23.575 offene Stellen gibt es derzeit in Oberösterreich – ein Rückgang von 7367 Stellen bzw. 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verfügbar waren auch 1555 Lehrstellen.

Schmidt geht davon aus, dass durch die "absehbare Stabilisierung der Konjunktur" auch wieder vermehrt Stellenangebote für Arbeitslose mit weniger Qualifikationen und geringerer formaler Bildung zur Verfügung stehen werden.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner