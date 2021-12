Nur wenige Logistiker in österreichischem Eigentum spielen international groß mit. Eher ist es so, dass heimische Transporteure im Auftrag großer internationaler Speditionen unterwegs sind. Mittelständische Frächter aus Oberösterreich, die praktisch alle in Familienbesitz sind, haben ihr Geschäftsmodell in den vergangenen zwei Jahrzehnten verfeinert: Ihre Standorte im Inland wurden trotz hohem Kostendruck gehalten – gleichzeitig wurden viele Niederlassungen in Osteuropa gegründet.